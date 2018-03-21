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Парламент Косово признал границу с Черногорией после стычек со слезоточивым газом

В Косово депутаты после стычек в парламенте проголосовали за соглашение о демаркации границы с Черногорией

Они вернулись в зал после того, как оппозиционеры пытались сорвать голосование слезоточивым газом, сообщает DW.

80 депутатов проголосовали "за", 11 - "против".

Спикер парламента Кадри Весели сказал, что ратификация демаркации является важным шагом на пути к территориальной целостности Косово.

"Это ускорит процесс европейской интеграции и положит конец изоляции наших граждан", - сообщил он.

Отметим, что соглашение о границах с Черногорией является ключевым условием для получения Косово безвизового режима с Евросоюзом.

Балканские соседи Косово — Сербия, Албания, Черногория, Македония и Босния — получили безвизовый доступ в Шенгенскую зону Европы в 2010 году.

Однако против ратификации соглашения выступала оппозиционная партия Косово "Самоопределение". Там утверждают, что соглашение неправомерно отдаст около 8 тыс. га территории Косово Черногории.

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