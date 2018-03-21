Папа Римский лишил сана 9 украинских монахов за экзорцизм

21 марта, 2018, 13:50

Папа Римский Франциск утвердил декреты о лишении монашеского сана отца Планчака и других восьми монахов из Тернопольщины, которые проводили обряды экзорцизма без специального разрешения

Об этом сообщает Информационный ресурс УГКЦ.

"Святейший Отец Франциск утвердил декреты Архиепископа и Митрополита Василия (Семенюка) об удалении из монашеского состояния девяти монахов: иеромонаха Антония-Григория (Романа Планчака), иеромонаха Андрея (Николая Костевського), брата Макария (Николая Кошарского), брата Иоанна (Михаила Ратича), брату Варфоломею (Андрея Зубрицкого), брата Иакова (Дмитрия Сасина), брата Пантелеймона (Ивана Василика), брата Марьяна (Муховського), брата Николая (Хахулу)”, - говорится в сообщении.

Согласно утвержденных декретов, они теряют принадлежность к монашеству, не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и лишаются всех обязанностей, вытекающих из составление монашеских обетов, и не могут больше называть себя монахами.