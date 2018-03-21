Оккупанты обстреляли бойцов ВСУ на Луганщине, чтобы сорвать разведение войск

21 марта, 2018, 10:32

Российско-оккупационные войска обстреливают позиции близ Станицы Луганской, чтобы разведение войск не состоялось

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что оккупанты продолжают нарушать режим тишины на участке, где планируется разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской.

В частности, вчера, в полвосьмого вечера, пророссийские наемники открыли огонь из стрелкового оружия по позициям украинской армии.

"Как и предыдущий обстрел позиций близ Станицы Луганской, был задокументирован 15 марта, так и нынешний свидетельствуют о нежелание главарей оккупационной администрации РФ оставлять удерживаемые позиции", - подчеркнули в штабе.

Тем временем украинские военные готовы к отводу своих сил и средств возле Станицы Луганской в зеркальном варианте.