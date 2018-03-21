 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Оккупанты обстреляли бойцов ВСУ на Луганщине, чтобы сорвать разведение войск

Российско-оккупационные войска обстреливают позиции близ Станицы Луганской, чтобы разведение войск не состоялось

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что оккупанты продолжают нарушать режим тишины на участке, где планируется разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской.

В частности, вчера, в полвосьмого вечера, пророссийские наемники открыли огонь из стрелкового оружия по позициям украинской армии.

"Как и предыдущий обстрел позиций близ Станицы Луганской, был задокументирован 15 марта, так и нынешний свидетельствуют о нежелание главарей оккупационной администрации РФ оставлять удерживаемые позиции", - подчеркнули в штабе.

Тем временем украинские военные готовы к отводу своих сил и средств возле Станицы Луганской в зеркальном варианте.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 марта, 2018 среда

20 марта, 2018 вторник

больше новостей

21 марта, 2018 среда

20 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать