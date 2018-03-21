Непогода в Украине: 18 населенных пунктов остались без света, из снежного плена спасли 169 авто

21 марта, 2018, 08:59

Из-за осложнения погодных условий в Украине по состоянию на семь утра 21 марта 18 населенных пунктов остаются обесточенными

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на восемь часов утра опасных метеорологических явлений в Украине не наблюдается.

В частности, небольшой снег идет в Львовской, Ровенской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Луганской областях. А в Донецкой области - небольшой дождь.

Впрочем, до сих пор остаются обесточенными 18 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Николаевская - 11 и Донецкая - 7.

"Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке транспорта на территории Украины привлекалось 2 тыс. 509 чел. и 1 тыс. 666 ед. техники, в том числе от Укравтодора 2 тыс. 54 чел. и 1 тыс. 537 ед. техники,от ГСЧС – 455 чел. и 129 ед. техники", - отметили спасатели.

Подразделения ГСЧС за день отбуксировали 169 автотранспортных средств, в которых находилось 258 человек.