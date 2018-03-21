На Волыни парень похвастался кражей в Instagram - и вскоре попался

21 марта, 2018, 14:36

Волынянин украл из магазина шоколадку, творог, жвачки, какао и футболку, выложил "халяву" в Instagram и попался

Об этом сообщает "БУГ".

17 марта парень из Нововолынска выложил в Instagram фото с продуктами питания и вещами и написал "благодарность" магазинам за краденое.

Такое вызывающее поведение заметили пользователи соцсети. Оказалось, что его вместе с тремя друзьями в этот день заметили в супермаркете "Родной Край". Администратор рассказывает, что ребята зашли в магазин и вышли, ничего не покупали. Охрана заметила странное поведение, однако задержать и обыскивать не имеет права.

Впоследствии в магазине сделали ревизию и обнаружили недостачу именно тех продуктов, которые "засветил" пользователь на фото. Общая сумма ущерба составляет около 300 гривен.

Владелец супермаркета “Родной край" Юрий Сиротюк сообщил в полицию об этой ситуации.

"Не секрет, что, к сожалению, кражи из магазина совершают постоянно и выносят и туалетную бумагу, и носки, и колбасу. Но чтобы так поступить и хвастаться перед всеми в соцсети недопустимо", - считает Сиротюк.

Администрация торгового заведения передала информацию о краже в правоохранительные органы.

В результате парень связался с владельцем супермаркета, вернул деньги и извинился.