На Волыни парень похвастался кражей в Instagram - и вскоре попался
Об этом сообщает "БУГ".
17 марта парень из Нововолынска выложил в Instagram фото с продуктами питания и вещами и написал "благодарность" магазинам за краденое.
Такое вызывающее поведение заметили пользователи соцсети. Оказалось, что его вместе с тремя друзьями в этот день заметили в супермаркете "Родной Край". Администратор рассказывает, что ребята зашли в магазин и вышли, ничего не покупали. Охрана заметила странное поведение, однако задержать и обыскивать не имеет права.
Впоследствии в магазине сделали ревизию и обнаружили недостачу именно тех продуктов, которые "засветил" пользователь на фото. Общая сумма ущерба составляет около 300 гривен.
Владелец супермаркета “Родной край" Юрий Сиротюк сообщил в полицию об этой ситуации.
"Не секрет, что, к сожалению, кражи из магазина совершают постоянно и выносят и туалетную бумагу, и носки, и колбасу. Но чтобы так поступить и хвастаться перед всеми в соцсети недопустимо", - считает Сиротюк.
Администрация торгового заведения передала информацию о краже в правоохранительные органы.
В результате парень связался с владельцем супермаркета, вернул деньги и извинился.
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