На границе с Россией пробки: российские пограничники ограничили движение грузовиков
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
В ведомстве отметили, что утром пробки на выезд из Украины образовались на пунктах пропуска "Гоптовка" (Харьковская область), где находится 45 грузовиков, и "Катериновка" (Сумская область), где стоят 35 грузовиков. Эта ситуация связана с тем, что смежная сторона частично прекратила пропускные операции.
"По сообщению пограничного представителя РФ по Белгородской и Воронежской участках, в пунктах пропуска для автосообщение (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", - подчеркнули в ГПСУ.
В результате сейчас ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через Россию. Пограничники просят водителей, которые планируют пересекать украинско-российскую границу на этих направлениях, выбирать другие маршруты.
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