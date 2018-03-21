На границе с Россией пробки: российские пограничники ограничили движение грузовиков

21 марта, 2018, 09:58

Российская сторона частично ограничила движение грузовиков через границу возле Сумщины и Харьковщины из-за сбоя программного обеспечения

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве отметили, что утром пробки на выезд из Украины образовались на пунктах пропуска "Гоптовка" (Харьковская область), где находится 45 грузовиков, и "Катериновка" (Сумская область), где стоят 35 грузовиков. Эта ситуация связана с тем, что смежная сторона частично прекратила пропускные операции.

"По сообщению пограничного представителя РФ по Белгородской и Воронежской участках, в пунктах пропуска для автосообщение (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов", - подчеркнули в ГПСУ.

В результате сейчас ограничено движение грузовых транспортных средств, следующих транзитом через Россию. Пограничники просят водителей, которые планируют пересекать украинско-российскую границу на этих направлениях, выбирать другие маршруты.