Мир на Донбассе будет одной из задач немецкого правительства, - Меркель

21 марта, 2018, 17:58

Одной из задач нового правительства Германии на международной арене в течение следующих 4 лет будет работа по установлению мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Укринформ.

Меркель отметила, что Германия продолжит работу над реализацией Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе и обеспечением суверенитета Украины.

"Работа над выполнением Минских соглашений будет продолжена, чтобы обеспечить восстановление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Россией", - заявила канцлер.

Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности.

Вспомнила Меркель и дело о покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля. По ее словам, она "была бы рада", если бы не надо было называть Россию с парламентской трибуны, "но все свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой".