Мир на Донбассе будет одной из задач немецкого правительства, - Меркель
Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Укринформ.
Меркель отметила, что Германия продолжит работу над реализацией Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе и обеспечением суверенитета Украины.
"Работа над выполнением Минских соглашений будет продолжена, чтобы обеспечить восстановление суверенитета Украины и вывести на другой уровень отношения с Россией", - заявила канцлер.
Незаконное нарушение Россией международно признанных границ она назвала одним из огромных вызовов современности.
Вспомнила Меркель и дело о покушении на экс-разведчика Сергея Скрипаля. По ее словам, она "была бы рада", если бы не надо было называть Россию с парламентской трибуны, "но все свидетельствует о том, что Россия стоит за этой атакой".
- 14 марта Бундестаг Федеративной республики Германия вновь избрал Ангелу Меркель на пост федерального канцлера. Она будет руководить правительством Германии четвертый срок подряд.
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