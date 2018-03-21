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МВФ против налоговой амнистии в Украине, - Данилюк

Международный валютный фонд выступает против проведения в Украине налоговой амнистии

Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".

"МВФ против налоговой амнистии в любой форме. Они против, поскольку опыт других стран показывает, что далеко не везде это сработало. Прежде, чем вводить "нулевую декларацию", нужно провести консультации Показать МВФ, а главное - всем украинцам, для чего это нужно и в каком пакете будем вносить ", - сказал Данилюк.

Глава Минфина также отметил, что ведомство рассматривает инициативу о внесении законопроекта о "нулевых декларациях" и косвенных методах в пакете с BEPS (план по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения), однако подчеркнул, что это не связанные между собой шаги.

"Другое дело - разовое раскрытие информации об имуществе перед началом международного обмена информацией, так называемое voluntary disclosing. Это стандартная процедура, которая проводилась многими странами перед началом обмена информацией. Сейчас мы с Нацбанком и экспертами изучаем такой опыт для выработки проекта закона", - добавил министр.

Ранее президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнес-сообществом выступил за проведение налоговой амнистии, предложив вернуться к обсуждению "нулевой декларации".

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