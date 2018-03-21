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Киевский метрополитен открыл спортзал для всех желающих

"Киевский метрополитен" приглашает граждан посетить спорткомплекс, который находится на балансе предприятия

Об сообщает пресс-секретарь столичного метрополитена Наталья Макогон в Facebook.

К услугам посетителей тренажерный зал, зона настольного тенниса и секция по боксу. Занятия по боксу проводит мастер спорта международного класса Циронян Сурен Мушегович.

"У нас в метроспортзале без пафоса и кислородных коктейлей конечно, но все нужные тренажеры есть и даже такие, что не во всех спортцентрах ставят - тоже есть. Душ, ринг, качалка, груши, скакалки, настольный теннис”, - рассказала Макогон.

Стоимость месячного абонемента составляет 180 гривен, разовое посещение - 23 грн.

Для работников метрополитена и членов их семей действуют скидки. Для них стоимость месячного абонемента - 30 грн., разового посещения - 5 грн.

Спорткомплекс действует по адресу улица Топоровского, 40а. Режим работы: ежедневно без выходных с 07:00 до 22:00.

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