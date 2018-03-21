Киевлянин взломал ведомственный сайт и разослал спам сотрудникам министерства

21 марта, 2018, 21:09

Мужчина несколько раз блокировал работу государственного ведомственного сайта, разместив на нем противоправный контент

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

21 марта сотрудники киберполиции задержали 25-летнего киевлянина, который в течение 2017 несколько раз вмешивался в работу государственного ведомственного сайта.

Имея высшее техническое образование, мужчина обнаружил уязвимости в работе официального сайта государственного учреждения. Используя эти уязвимости, молодой заблокировал на некоторое время нормальную работу сайта, разместив на нем противоправный контент. Кроме этого, злоумышленник совершил рассылку с противоправным контентом на электронные адреса сотрудников министерства, указанные на сайте этого госучреждения.

Правоохранители провели обыск в доме преступника, где обнаружили компьютерную технику, которую мужчина использовал для противоправных действий.

Киевлянину объявлено подозрение по статье "Незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей".