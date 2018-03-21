Кресло-убийца: британец умер от испуга в кинотеатре

21 марта, 2018, 19:03

Британец скончался после того, как его голова застряла под сиденьем в кинотеатре

Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел 9 марта. Британец Атеф Рафик вместе с женой посетил кинотеатр Vue в комплексе развлечений "Звездный город" в Бирмингеме. Свидетели рассказывают, что во время сеанса Рафик уронил телефон и полез его доставать. Однако его голову прижало электронной подставкой для ног. Вытащить мужчину удалось только после того, как зрители отломали механизм.

Служба скорой помощи, которая провела осмотр пострадавшего после происшествия, зафиксировала у Рафика остановку сердца. Врачам удалось заново запустить сердце мужчины, и его отвезли его в местную больницу.

Впоследствии администрация кинотеатра сообщила, что пострадавший умер в больнице, через неделю после инцидента.