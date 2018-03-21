Госизмена Януковича: суд отказал в допросе Матиоса

21 марта, 2018, 15:46

Суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты о допросе главного военного прокурора Анатолия Матиоса

Об этом сообщает Укринформ.

Оболонский районный суд Киева, рассматривающий дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, отказал в удовлетворении ходатайства защиты относительно допроса Анатолия Матиоса.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства защиты отказать", - заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Ранее сообщалось, что судом будут допрошены экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, экс-глава Франции Лоран Фабиус и бывший руководитель МИД Польши Радослав Сикорский. Также не будут допрашивать бывшую верховную представительницу Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кэтрин Эштон и ряд других дипломатов.

Суд уже завершил допрос свидетелей в деле против Януковича со стороны обвинения и перешел к допросу свидетелей защиты. В частности, уже допрошены экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, сотрудник Украэроруха Андрей Чертков и крымчанка Медиева, которая была участницей так называемого антимайдана.