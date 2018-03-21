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Госизмена Януковича: суд отказал в допросе Матиоса


фото: 2000.ua
Суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты о допросе главного военного прокурора Анатолия Матиоса

Об этом сообщает Укринформ.

Оболонский районный суд Киева, рассматривающий дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, отказал в удовлетворении ходатайства защиты относительно допроса Анатолия Матиоса.

"Суд постановил в удовлетворении ходатайства защиты отказать", - заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

Ранее сообщалось, что судом будут допрошены экс-глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, экс-глава Франции Лоран Фабиус и бывший руководитель МИД Польши Радослав Сикорский. Также не будут допрашивать бывшую верховную представительницу Европейского союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кэтрин Эштон и ряд других дипломатов.

Суд уже завершил допрос свидетелей в деле против Януковича со стороны обвинения и перешел к допросу свидетелей защиты. В частности, уже допрошены экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, сотрудник Украэроруха Андрей Чертков и крымчанка Медиева, которая была участницей так называемого антимайдана.

  • 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
  • Напомним, в Оболонском райсуде Киева слушают дело о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. 29 июня Оболонский районный суд принял решение о начале специального судебного производства в отношении Януковича.
  • Обращение Януковича к Путину о введении войск на территорию Украины продемонстрировал ООН тогдашний постпред России Виталий Чуркин.
  • Просьба Януковича к Путину применить армию на территории Украины была использована для оправдания перед мировым сообществом военной агрессии.
  • Впоследствии стало известно, что к Путину с просьбой ввести войска в Украину обращался, кроме экс-президента Виктора Януковича, так называемый экс-премьер Крыма Сергей Аксенов.
  • 21 марта суд разрешил видеодопрос Азарова и других членов "семьи" по госизмене Януковича.
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