 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Google инвестирует $300 млн в борьбу с фейками

Google планирует инвестировать $300 миллионов на помощь медиа и борьбу с фейковыми новостями

Об этом сообщает BBC.

В Google отмечают, что журналистика в цифровую эпоху оказалась в неудобном положении, следовательно компания должна позаботиться о будущем отрасли, с которой она имеет общую миссию.

В частности компания планирует улучшить доступ к новостям в Интернете, например, с помощью быстрых загрузок мобильных веб-страниц.

В Google также уверяют, что уже настроили свои поисковые алгоритмы на определение фейковых новостей, однако останавливаться на этом не собираются.

Читайте также: Фейк и пропаганда: как армия кремлеботов прикидывалась американцами

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 марта, 2018 среда

20 марта, 2018 вторник

больше новостей

21 марта, 2018 среда

20 марта, 2018 вторник

19 марта, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать