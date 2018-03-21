Google инвестирует $300 млн в борьбу с фейками
21 марта, 2018, 00:19
Google планирует инвестировать $300 миллионов на помощь медиа и борьбу с фейковыми новостями
Об этом сообщает BBC.
В Google отмечают, что журналистика в цифровую эпоху оказалась в неудобном положении, следовательно компания должна позаботиться о будущем отрасли, с которой она имеет общую миссию.
В частности компания планирует улучшить доступ к новостям в Интернете, например, с помощью быстрых загрузок мобильных веб-страниц.
В Google также уверяют, что уже настроили свои поисковые алгоритмы на определение фейковых новостей, однако останавливаться на этом не собираются.
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