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Глава Минюста Македонии уволился из-за дела о гибели 4-летнего мальчика в ДТП

Министр юстиции Македонии Билен Сале подал в отставку из-за давления общественности на фоне дела о гибели 4-летнего мальчика в ДТП

Об этом сообщает The Associated Press.

Свое решение он объяснил ухудшением доверия общественности к судебной власти после того, как прокурор уменьшил обвинение против подозреваемого в деле с "умышленного убийства" на "серьезное нарушение правил дорожного движения".

Обвинения в убийстве предусматривает максимальный срок наказания, а санкция за нарушение правил дорожного движения предусматривает лишение свободы от 4 до 20 лет.

4-летний Эльмир Али умер от травм примерно через неделю после того, как попал под машину в северном городе Куманово в июне 2016 года после ссоры между его отцом и водителем автомобиля.

Водитель автомобиля сказал, что не имел намерения ударить мальчика и ускорился на своем автомобиле, чтобы убежать от его отца и родственников, с которыми возник конфликт.

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