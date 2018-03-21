Глава МИД Британии сравнил ЧМ-2018 в России с гитлеровской Олимпиадой

21 марта, 2018, 19:24

Президент России Владимир Путин попытается улучшить имидж путем проведения чемпионата мира так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года в Берлине

Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщает The Guardian.

Джонсон поддержал мнение о том, что Путин будет использовать ЧМ-2018 по футболу для собственного пиара, так же, как это сделал Гитлер во время Олимпиады 1936 года.

"Я думаю, что сравнение с 1936 годом безусловно корректно. Если честно, это отвратительная перспектива, видеть как Путин прославится с помощью этого спортивного события", - сказал Джонсон.

Джонсон сказал, что сейчас обдумывает вопрос об участии Великобритании в чемпионате мира. Но, на его взгляд, было бы неправильно таким образом наказать британских болельщиков или сборную. Также британское правительство планирует срочно обсудить с русскими вопрос безопасности болельщиков.

Напомним, что в 1936 году в гитлеровской Германии состоялись летние Олимпийские игры. Введенные в Германии расистские законы побудили общественные и спортивные организации, прежде всего в США, Великобритании, Франции, Швеции, Чехословакии и Нидерландах в начале лета 1936 инициировать бойкот Олимпиады в Берлине.

Однако специальная комиссия МОК, прибывшая в Берлин с проверкой, заявила, что в Германии нет ничего такого, "что могло бы нанести ущерб олимпийскому движению". Почти 4 тысячи атлетов из 49 стран приехали для участия в играх, которые 1 августа 1936 официально открыл Гитлер. На них, в частности, впервые была проведена эстафета олимпийского огня. Нацистская пропаганда использовала это для демонстрации преемственности древнегреческой и немецкой культур.

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