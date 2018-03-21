 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Глава МИД Британии сравнил ЧМ-2018 в России с гитлеровской Олимпиадой

Президент России Владимир Путин попытается улучшить имидж путем проведения чемпионата мира так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года в Берлине

Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщает The Guardian.

Джонсон поддержал мнение о том, что Путин будет использовать ЧМ-2018 по футболу для собственного пиара, так же, как это сделал Гитлер во время Олимпиады 1936 года.

"Я думаю, что сравнение с 1936 годом безусловно корректно. Если честно, это отвратительная перспектива, видеть как Путин прославится с помощью этого спортивного события", - сказал Джонсон.

Джонсон сказал, что сейчас обдумывает вопрос об участии Великобритании в чемпионате мира. Но, на его взгляд, было бы неправильно таким образом наказать британских болельщиков или сборную. Также британское правительство планирует срочно обсудить с русскими вопрос безопасности болельщиков.

Напомним, что в 1936 году в гитлеровской Германии состоялись летние Олимпийские игры. Введенные в Германии расистские законы побудили общественные и спортивные организации, прежде всего в США, Великобритании, Франции, Швеции, Чехословакии и Нидерландах в начале лета 1936 инициировать бойкот Олимпиады в Берлине.

Однако специальная комиссия МОК, прибывшая в Берлин с проверкой, заявила, что в Германии нет ничего такого, "что могло бы нанести ущерб олимпийскому движению". Почти 4 тысячи атлетов из 49 стран приехали для участия в играх, которые 1 августа 1936 официально открыл Гитлер. На них, в частности, впервые была проведена эстафета олимпийского огня. Нацистская пропаганда использовала это для демонстрации преемственности древнегреческой и немецкой культур.

Читайте также: Шпионские игры, "Новичок", Скрипач и 14 убийств: как Кремль избавляется от бывших разведчиков

  • Споры об участии Великобритании в чемпионате мира по футболу в России усилились после отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
  • Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию скрипачей. Один из них вскоре пришел в себя.
  • Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
  • 19 марта министр иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 марта, 2018 среда

больше новостей

21 марта, 2018 среда

20 марта, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать