Глава МИД Британии сравнил ЧМ-2018 в России с гитлеровской Олимпиадой
Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, сообщает The Guardian.
Джонсон поддержал мнение о том, что Путин будет использовать ЧМ-2018 по футболу для собственного пиара, так же, как это сделал Гитлер во время Олимпиады 1936 года.
"Я думаю, что сравнение с 1936 годом безусловно корректно. Если честно, это отвратительная перспектива, видеть как Путин прославится с помощью этого спортивного события", - сказал Джонсон.
Джонсон сказал, что сейчас обдумывает вопрос об участии Великобритании в чемпионате мира. Но, на его взгляд, было бы неправильно таким образом наказать британских болельщиков или сборную. Также британское правительство планирует срочно обсудить с русскими вопрос безопасности болельщиков.
Напомним, что в 1936 году в гитлеровской Германии состоялись летние Олимпийские игры. Введенные в Германии расистские законы побудили общественные и спортивные организации, прежде всего в США, Великобритании, Франции, Швеции, Чехословакии и Нидерландах в начале лета 1936 инициировать бойкот Олимпиады в Берлине.
Однако специальная комиссия МОК, прибывшая в Берлин с проверкой, заявила, что в Германии нет ничего такого, "что могло бы нанести ущерб олимпийскому движению". Почти 4 тысячи атлетов из 49 стран приехали для участия в играх, которые 1 августа 1936 официально открыл Гитлер. На них, в частности, впервые была проведена эстафета олимпийского огня. Нацистская пропаганда использовала это для демонстрации преемственности древнегреческой и немецкой культур.
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- Споры об участии Великобритании в чемпионате мира по футболу в России усилились после отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. 4 марта полковника и его дочь Юлию обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери и госпитализировали с симптомами отравления сильнодействующим синтетическим веществом. Они до сих пор находятся в состоянии комы.
- Позже с признаками отравления были госпитализированы 2 британских полицейских, которые обнаружили пораженных ядом Сергея и Юлию скрипачей. Один из них вскоре пришел в себя.
- Следы яда нашли в пиццерии в Солсбери, где Скрипаль обедал вместе с дочерью.
- 19 марта министр иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе призвали Россию ответить на вопрос об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.
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