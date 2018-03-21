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Генсек Совета Европы тепло поздравил Путина с "победой", игнорируя незаконные выборы в Крыму, - Арьев

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Путина с "победой" на выборах без упоминания об их незаконности в Крыму

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.

По его словам, тот факт, что Ягланд в своем письме не написал ни слова о незаконных "выборах" на полуострове, демонстрирует комплексный кризис ценностей в Совете Европы.

"Это так позорно для руководства органа, призванного следить за соблюдением прав человека и верховенства права, - подчеркнул Арьев

Он также разместил фотографию письма Ягланда, направленного российскому президенту. В нем он выражает надежду, что переизбрание Путина "станет периодом мира и процветания российского народа".

"Россия - важное государство - член нашей Организации. Надеюсь, что в последующие годы вашего президентства ваша страна будет принимать активное участие деятельности Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии, верховенства права на благо людей в России", - написал Ягланд.

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