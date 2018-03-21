Генсек Совета Европы тепло поздравил Путина с "победой", игнорируя незаконные выборы в Крыму, - Арьев
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал вице-президент ПАСЕ, глава украинской делегации Владимир Арьев.
По его словам, тот факт, что Ягланд в своем письме не написал ни слова о незаконных "выборах" на полуострове, демонстрирует комплексный кризис ценностей в Совете Европы.
"Это так позорно для руководства органа, призванного следить за соблюдением прав человека и верховенства права, - подчеркнул Арьев
Он также разместил фотографию письма Ягланда, направленного российскому президенту. В нем он выражает надежду, что переизбрание Путина "станет периодом мира и процветания российского народа".
"Россия - важное государство - член нашей Организации. Надеюсь, что в последующие годы вашего президентства ваша страна будет принимать активное участие деятельности Совета Европы, поддерживая наши общие стандарты прав человека, демократии, верховенства права на благо людей в России", - написал Ягланд.
GenSec @coe @TJagland have sent congratulations to Putin with no single word about illegal “elections” in annexed Crimea. This is so shameful for leadership of Human Rights and Rule of Law watchdog institution. Comprehensive crisis of values in Council of Europe. pic.twitter.com/YbIPGhHSm7— Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) 20 марта 2018 г.
- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина. Сообщалось о разнообразных фактах подкупа и давления на тех, кого заставляли идти на выборы.
- В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней.
- Норвегия, Франция и еще три страны не признают результатов российских президентских выборов на территории аннексированного Крыма.
- Президент Петр Порошенко призвал усилить антироссийские санкции за незаконные выборы в Крыму.
- Фракция "Народный фронт" зарегистрировала проект постановления о заявлении Верховной Рады по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента России.
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