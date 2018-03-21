Европейское космическое агентство запустит уникальный телескоп, который будет изучать экзопланеты
В рамках миссии ARIEL изучит более тысячи известных на данный момент планетных систем, передает сайт Европейского космического агентства.
Основными целями телескопа будут планеты с температурой на поверхности не выше 350 градусов и с массой, превышающей земную в несколько раз, то есть непригодные для существования жизни. С помощью полученных данных астрономы намерены проследить связь между составом атмосферы планеты и типом ее материнской звезды, а также другими окружающими объектами.
Исследования будут проводиться с помощью спектрального анализа: спектрограф, находящийся на борту телескопа, будет фиксировать спектр планеты во время ее прохождения по диску звезды. Таким образом астрономы смогут выяснить газовый состав атмосферы, обнаружить присутствие в нем водяного пара, углекислого газа, метана и других более редких компонентов. Телескоп будет запущен в 2028 году, всего на его строительство будет потрачено €450 млн.
После запуска он будет находиться на земной орбите в точке Лагранжа - там притяжения Земли и Солнца будут одинаковыми, поэтому зонд сможет долгое время оставаться неподвижным без дополнительных затрат топлива.
ARIEL станет первым телескопом на геостационарной орбите, предназначенным исключительно для изучения атмосферы экзопланет.
Сейчас в ESA есть несколько других проектов, направленных на разнообразное изучения экзопланет. Так в конце 2018-го агентство намерено запустить космический телескоп CHEOPS, который будет специализироваться на оценке непосредственно самих небесных тел - их размеров и плотности. В рамках миссии PLATO, старт которой запланирован на 2026-й, предполагается, в частности, изучение размеров и масс экзопланет, которые по своим свойствам приближены к Земле.
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