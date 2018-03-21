Потери Украины от агрессии России составили $100 млрд, - эксперт Atlantic Council

21 марта, 2018, 22:10

Экономические потери Украины от агрессии России в Крыму и на Донбассе составили по меньшей мере $100 миллиардов, эти убытки не включают гуманитарные и политические потери от агрессии

Такими оценками поделился эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд в своем отчете “Цена агрессии Кремля в Украине", сообщает "Голос Америки".

Примерно 27 миллиардов потеряно в Крыму и 73 миллиарда – на Донбассе.

В своих подсчетах Аслунд опирался на методологию экономиста Томаса Пиккети, который определил, что общая стоимость всех активов европейской страны примерно в четыре раза превышает ее ВВП.

Крым и оккупированная часть Донбасса вместе обеспечивали 14% ВВП Украины. Таким образом, принимая за базу ВВП 2013 года, стоимость утраченных активов в Украине составляет более $100 миллиардов, утверждает ученый.

Наибольшими потерями в Крыму, по оценкам эксперта, стали нефтегазовые ресурсы. Их запас оценивается в 30-40 миллиардов, отмечает Аслунд. Потери банковской системы также сравнительно легко оценить - Украина потеряла $1,8 миллиарда банковских активов в Крыму и 4,4 миллиарда на Донбассе.

Украинские учреждения уже добиваются возмещение утраченных активов. В частности, "Нефтегаз" требует возмещения 7 миллиардов долларов за конфискацию активов в Крыму, подчеркнул Аслунд.

Исследователь отметил разницу в правовом статусе Крыма и Донбасса, что создает различные правовые возможности для возмещения. Много исков подано в Международный арбитраж в Гааге, в которых говорится о нарушении Россией двустороннего соглашения по защите инвестиций.

"По меньшей мере, здесь есть правовая основа, на которую можно ссылаться", - отметил Аслунд.

На Донбассе, где, в частности, на территории Луганщины царит полный правовой хаос, правовая ситуация с исками о возмещении сложнее, отмечает исследователь.