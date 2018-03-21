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Дело генерала Гриняка: чиновники ГПУ продолжают фальсифицировать материалы производства, - адвокат

Защита генерала МВД Владимира Гриняка обнаружила пропажу материалов производства, с которыми ранее проводилось ознакомление

Об этом адвокат генерала Гриняка Станислав Иваницкий написал на своей странице в социальной сети Facebook:

"Вчера я писал о том, что стороне защиты были предоставлены все материалы для ознакомления. Однако сегодня ситуация вновь существенно усложнилась.

Так, во время нашего ознакомления с одним из томов, мы попросили следователя сделать технический перерыв и на несколько минут вышли из кабинета, чтобы немного передохнуть. А когда вернулись, то обнаружили пропажу тома, с которым перед тем проводили ознакомления.

Конечно, нас это очень возмутило и мы решили выяснить причины возникновения такой недопустимой ситуации у руководства ДВР ГПУ (видео 2). Руководитель ДСР ГПУ предложил нам обратиться с этим вопросом непосредственно к старшему следственной группы, что мы и сделали (видео 3).

Однако, когда мы прибыли в кабинет следователя, он снова начал вызывать охрану, чтобы выгнать нас оттуда. При этом он пояснил, что нужный нам том, был якобы передан на ознакомление стороне потерпевших, однако каких-либо доказательств этого он предоставить не смог.

Складывается устойчивое впечатление, что должностные лица ДВР ГПУ и дальше незаконно вносят в материалов изменения и дополнения и продолжают фальсификацию дела. К сожалению, вчорашне демонстративное вручение нам всех материалов производства оказалось лишь бутафорной декорацией, которая должна была создать нам мнимый вид исполнения определения суда и соблюдения наших процессуальных прав.

Однако наши опыт, навыки и знания, позволяют нам с легкостью обнаруживать эти незаконные манипуляции и жестко реагировать на них"

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