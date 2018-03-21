Цукерберг обещает изменить правила Facebook после утечки информации о 50 млн пользователей

21 марта, 2018, 23:46

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки, из-за чего стало возможным незаконное использование данных 50 млн пользователей

Об этом Цукерберг заявил на своей странице в Facebook.

"Хотя проблема с Cambridge Analytica не должна повториться с новыми приложениями, это не меняет того, что случилось", - сказал он.

Цукерберг пообещал внести изменения, которые усложнят сторонним приложениям доступ к информации пользователей, а также проверить все существующие внешние приложения на Facebook на наличие несанкционированного доступа.

В частности, он описал три конкретных шага по улучшению безопасности. Первый - полный аудит всех приложений с подозрительной деятельностью. Во-вторых, Facebook еще больше ограничит разработчикам сторонних приложений доступ к данным пользователей.

В-третьих, в верхней части блока ленты новостей появится информация о приложениях, которые использует пользователь. Таким образом Facebook обеспечит простой способ блокирования доступа сторонних приложений к данным.