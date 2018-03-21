Цукерберг обещает изменить правила Facebook после утечки информации о 50 млн пользователей
Об этом Цукерберг заявил на своей странице в Facebook.
"Хотя проблема с Cambridge Analytica не должна повториться с новыми приложениями, это не меняет того, что случилось", - сказал он.
Цукерберг пообещал внести изменения, которые усложнят сторонним приложениям доступ к информации пользователей, а также проверить все существующие внешние приложения на Facebook на наличие несанкционированного доступа.
В частности, он описал три конкретных шага по улучшению безопасности. Первый - полный аудит всех приложений с подозрительной деятельностью. Во-вторых, Facebook еще больше ограничит разработчикам сторонних приложений доступ к данным пользователей.
В-третьих, в верхней части блока ленты новостей появится информация о приложениях, которые использует пользователь. Таким образом Facebook обеспечит простой способ блокирования доступа сторонних приложений к данным.
- Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2106 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
- 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений у Facebook по поводу несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
- Правление британской консалтинговой компании Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса на фоне обвинений компании в злоупотреблении данными 50 млн пользователей Facebook.
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