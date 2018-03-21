Более 2 тысяч жителей Одесщины четвертый день сидят без теплоснабжения
21 марта, 2018, 10:19
В поселке Крыжановка Одесской области без теплоснабжения остались более 2 тысяч абонентов
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что еще с 18 марта в поселке из-за отсутствия лимита газа остаются без газоснабжения 8 крышных котельных.
Эти котельные обеспечивают теплоснабжением 8 многоэтажных домов, а это около 2 тысяч 120 абонентов. Всего же в ЖК "Суворовский" проживает 6, 5 тысяч людей. Температура воздуха там сейчас составляет 2 градуса мороза.
"Восстановление газоснабжения запланировано на 21 марта", - отметили в ГСЧС.
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