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Более 2,1 тыс. россиян попросили политического убежища в Польше в 2017 году. С Украины обратились 300 человек

В 2017 году предоставления политического убежища в Польше попросили 2120 граждан России и 300 украинцев

Об этом говорится в докладе социологической службы ЕС - Евростата.

Также к полякам за политическим убежищем обратились 85 граждан Таджикистана.

Кроме Польши россияне обращались в ЕС в Литву (80 человек), Латвии (25 человек) и Эстонии (15 человек), граждане Украины - в Чехии (295 человек), Португалии (125 человек), Афганистана (10 человек).

Всего в ЕС за политическим убежищем обращались к Германии - 198 255 обращений, из которых 48 970 - из Сирии, 21 930 - из Ирака, 16 425 - из Афганистана.

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