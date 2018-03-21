Аграрии требуют вернуть возмещение НДС на рапс и сою. Событие

21 марта, 2018, 12:59

Сельхозпроизводители начали бессрочную акцию протеста по всей Украине и заблокировали основные автомагистрали в 13 областях

Об этом говорится в сюжете Эспрессо.TV.

Таким способом аграрии хотели привлечь внимание к скандальному решение Верховной Рады, которая отменила возмещение НДС производителям при экспорте сои и рапса.

Они требуют от народных депутатов принять законопроект №7403-2 , который вернет экспортное возмещение НДС. Этот законопроект уже поддержали 14 облсоветов с 24, но Верховная Рада искусственно затягивает его рассмотрение.

"Такого даже не делалось при преступной власти, и на выговор олигархам это было сделано. Поэтому сегодня мы здесь, нас с каждым разом становится больше. Мы даже не знаем, в скольких местах будет перекрыто трассы, потому что это уже идет спонтанный процесс, который движется в этой стране", - подчеркнул глава Всеукраинской Аграрной Рады Андрей Дыкун.

Если не вернуть возмещение, то потери малых и средних производителей могут составить более 6 млрд гривен.

"Это просто способ переложить деньги из кармана фермера в карман переработчиков. Из кармана обычных людей, по сути, в карман олигарха. Очень надеемся на то, что парламент все же преодолеет сопротивление лоббистов крупного бизнеса, проект включит в повестку дня, поручит комитету его срочно рассмотреть и сможет проголосовать уже в четверг", - отметил заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Михаил Соколов.

Если же народные депутаты вновь будут затягивать рассмотрение законопроекта и не выносить его в сессионный зал, аграрии обещают продолжать акции. Так, уже завтра сельхозпроизводители соберутся под стенами налогового комитета. А уже в четверг сами придут под стены Верховной Рады искать справедливости.