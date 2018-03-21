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21 марта в мире отмечают Международный день лесов

Сегодня, согласно инициативе Генассамблеи ООН, утвержденной еще в 2013 году, в мире отмечают Международный день лесов

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Главная идея - не только брать от леса, но и возвращать "зеленые легкие" планете. На Прикарпатье Выгодское лесное хозяйство ежегодно высаживает около миллиона сеянцев различных пород деревьев.

Лесничество в селе Шевченково Долинского района - одно из крупнейших в Выгодском лесхозе. Именно здесь расположен семенной центр, обеспечивающий потребности в сеянцах всего хозяйства. Ежегодно в теплицах и холодильниках здесь выращивают сотни тысяч сеянцев лиственницы, бука, пихты и тополя. Удобрение, в котором растут семена, в лесничество привозят из Ривненской области.

Кроме качественных минеральных удобрений, в лесном хозяйстве позаботились и о холодильниках  для сеянцев. Благодаря такой технологии, говорят специалисты, можно задержать рост дерева. Ведь температура воздуха на териториии лесничеств Выготского хозяйства - разная.

Ежегодно к весенней кампании лесоводы хозяйства готовятся заранее. В питомниках выращивают сеянцы и саженцы, заготавливают семена древесно-кустарниковых и хвойных пород

Санитарные и плановые рубки, говорят лесоводы, проводят в соответствии с требованиями действующего законодательства. В очагах болезней или вредителей леса. А взятый лес компенсируют - высаженными весной и осенью новыми деревьями.

 

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