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11-летний мальчик умер на уроке физкультуры в одной из школ Донетчины

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного производства по факту смерти ученика одной из общеобразовательных школ Мирнограда

Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Донецкой области.

Инцидент произошел вчера, около двух часов дня в СОШ Мирноградского городского совета. 11-летнему ученику 5 класса внезапно стало плохо во время урока физкультуры.

Медики "скорой" констатировали смерть парня и доставили его тело в больницу. Выяснилось, что у ребенка было тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома 3 категории.
 
Сейчас готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти школьника.

"Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, - ред.) с пометкой "естественная смерть", - подчеркнули в прокуратуре.

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