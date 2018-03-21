11-летний мальчик умер на уроке физкультуры в одной из школ Донетчины
Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры Донецкой области.
Инцидент произошел вчера, около двух часов дня в СОШ Мирноградского городского совета. 11-летнему ученику 5 класса внезапно стало плохо во время урока физкультуры.
Медики "скорой" констатировали смерть парня и доставили его тело в больницу. Выяснилось, что у ребенка было тяжелое заболевание - злокачественная феохромоцитома 3 категории.
Сейчас готовится ходатайство в городской суд о проведении судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти школьника.
"Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка, - ред.) с пометкой "естественная смерть", - подчеркнули в прокуратуре.
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