Из-за глобального потепления пальмы идут на север, - ученые

20 марта, 2018, 22:59

Группа ученых при Колумбийском университете проанализировали широкий набор данных, чтобы понять, как распространение пальм по планете зависит от мировой температуры

Об этом пишет Naked Science.

Пальмы были и остаются чувствительными индикаторами изменения климата. Все чаще они растут в нетрадиционных местах, таких, как, например, предгорья швейцарских Альп. Это говорит о том, что морозы сейчас не такие сильные, как раньше.

В исследовании говорится о том, что "разброс" пальм по планете зависит от средней температуры наиболее холодного месяца в регионе – она должна быть выше 2 градусов по Цельсию. И поскольку климатические зоны смещаются на север, "среда обитания" растительности тоже меняется.

Ученые обнаружили, что допустимые для выживания растений температуры зависят от эволюционного наследия: морозостойкость пальмы определяет ее специфический вид и место на генеалогическом древе. Более того, полученные данные помогли узнать, каким был климат Земли в прошлом: присутствие пальм в летописи ископаемых указывает на то, что ранее мировые температуры оставались на минимально возможном уровне − от 2 до 5 градусов по Цельсию.

Интересно, что около 50 миллионов лет назад пальмы можно было найти в Антарктике, а значит, когда-то этот регион был почти тропическим.