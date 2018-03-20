Из-за глобального потепления пальмы идут на север, - ученые
Об этом пишет Naked Science.
Пальмы были и остаются чувствительными индикаторами изменения климата. Все чаще они растут в нетрадиционных местах, таких, как, например, предгорья швейцарских Альп. Это говорит о том, что морозы сейчас не такие сильные, как раньше.
В исследовании говорится о том, что "разброс" пальм по планете зависит от средней температуры наиболее холодного месяца в регионе – она должна быть выше 2 градусов по Цельсию. И поскольку климатические зоны смещаются на север, "среда обитания" растительности тоже меняется.
Ученые обнаружили, что допустимые для выживания растений температуры зависят от эволюционного наследия: морозостойкость пальмы определяет ее специфический вид и место на генеалогическом древе. Более того, полученные данные помогли узнать, каким был климат Земли в прошлом: присутствие пальм в летописи ископаемых указывает на то, что ранее мировые температуры оставались на минимально возможном уровне − от 2 до 5 градусов по Цельсию.
Интересно, что около 50 миллионов лет назад пальмы можно было найти в Антарктике, а значит, когда-то этот регион был почти тропическим.
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