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Верховный суд России обязал Telegram "сливать" ФСБ переписку пользователей

Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram, которое просило признать недействительным приказ ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей

Об этом сообщает ТАСС.

"Административный иск компании Telegram Messenger LLP о признании недействительным приказа ФСБ от 19 июля 2016 года отклонить", - огласила постановление судья.

Представитель Telegram после объявления судебного решения сообщил журналистам о намерении обжаловать его.

"Мы, как и ранее, считаем, что приказ ФСБ нарушает гражданские права, и будем обращаться с жалобой в апелляционную инстанцию", - сказал юрист компании.

Компания Telegram Messenger LLP (Великобритания) просила Верховный суд России признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети, недействительным и таким, что противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

В октябре 2017 года суд в Москве признал компанию Telegram Messenger LLP виновной по ч. 2 ст. 13.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение организатором распространения информации в интернете обязанности хранить и предоставлять правоохранительным органам информацию о фактах приема, передачи, доставки или обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях) и оштрафовал на 800 тыс. рублей. Решение обжаловали, но районный суд признал его законным, после чего направили жалобу в Верховный суд.

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