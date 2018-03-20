Венгрия требует, чтобы Украина "притормозила" из законом об образовании до 2023 года
Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто во время перерыва во встречах министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает его пресс-центр.
По его словам, тот факт, что Украина находится в геополитически важном положении, не означает, что она может не придерживаться международного права или освобождена от обязанностей защищать нацменьшинства.
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Сиярто рассказал, что в недавнем письме представителей ЕС и генсекретаря НАТО он подчеркнул, что Венгрия с радостью вернется к позиции, которая поддерживает Украину, если Киев гарантирует, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и будет изменен.
"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, до тех пор не вступит в силу, а страна в течение этого периода будет проводить необходимые консультации с венгерским меньшинством и реализует то, что было согласовано на этих переговорах", - подытожил Сиярто.
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Он добавил, что Венгрия и ЕС ожидают от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и консультаций с национальными меньшинствами.
- Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который Венгрия и Румыния раскритиковали за статью об образовании на государственном языке.
- МИД Венгрии пригрозило заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
- Венецианская комиссия не поддержала упреки Венгрии относительно украинского образовательного закона. В ЕС согласны, что образовательный закон не нарушает соглашение об ассоциации.
- Венецианская комиссия пришла к выводам, что права венгероязычных и других меньшинств могут быть соблюдены без внесения изменений в ст. 7 закона об образовании - той, что устанавливает язык обучения.
- Венгрия применила право вето и заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
- США высказались за проведение встреч Украина-НАТО, которые блокирует Венгрия.
- Венгерское меньшинство отказалось от консультаций относительно языка образования.
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