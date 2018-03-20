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Венгрия требует, чтобы Украина "притормозила" из законом об образовании до 2023 года

МИД Венгрии начнет опять поддерживать Украину, если последняя не будет внедрять новый закон об образовании до 2023 года и изменит его

Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто во время перерыва во встречах министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает его пресс-центр.

По его словам, тот факт, что Украина находится в геополитически важном положении, не означает, что она может не придерживаться международного права или освобождена от обязанностей защищать нацменьшинства.

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Сиярто рассказал, что в недавнем письме представителей ЕС и генсекретаря НАТО он подчеркнул, что Венгрия с радостью вернется к позиции, которая поддерживает Украину, если Киев гарантирует, что закон об образовании не вступит в силу до 2023 года и будет изменен.

"Украина должна гарантировать, что закон, который грубо нарушает права меньшинств, до тех пор не вступит в силу, а страна в течение этого периода будет проводить необходимые консультации с венгерским меньшинством и реализует то, что было согласовано на этих переговорах", - подытожил Сиярто.

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Он добавил, что Венгрия и ЕС ожидают от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии и консультаций с национальными меньшинствами.

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