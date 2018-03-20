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В украинских горах сегодня и завтра могут сойти лавины

Спасатели предупреждают о лавинной опасности на территории некоторых гор Украины

Об этом сообщает пресс-центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня в Карпатах, а 21 марта - в горах Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Спасатели также предупреждают, что в некоторых областях Украины 20 и 21 марта ожидается осложнение погодных условий, в частности сильный снег и гололед.

 

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