В украинских горах сегодня и завтра могут сойти лавины
20 марта, 2018, 10:20
Спасатели предупреждают о лавинной опасности на территории некоторых гор Украины
Об этом сообщает пресс-центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что сегодня в Карпатах, а 21 марта - в горах Львовской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Спасатели также предупреждают, что в некоторых областях Украины 20 и 21 марта ожидается осложнение погодных условий, в частности сильный снег и гололед.
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