В США взорвалась посылка на складе FedEx

20 марта, 2018, 22:09

Посылка, которая взорвалась на складе фирмы грузоперевозок FedEx недалеко от Сан-Антонио в американском штате Техас, была не единственной, в которой находилось взрывное устройство

Взрыв произошел на сортировочном конвейере на складе в городе Шерц, один сотрудник FedEx получил ранения, передает CNN.

"Был еще один пакет, в котором, как мы считаем, также было взрывное устройство", - сказал начальник полиции Сан-Антонио Билл Макманус.

По его словам, вторую посылку изъяли и направили на экспертизу.

Представитель FedEx подтвердил информацию о второй посылке-бомбе, добавив, что компания также передала полиции "данные человека, отправившего их".

С начала марта в столице Техаса городе Остине произошло четыре случая взрывов бомб в посылках. Жертвами взрывов стали двое людей.