В США взорвалась посылка на складе FedEx
20 марта, 2018, 22:09
Посылка, которая взорвалась на складе фирмы грузоперевозок FedEx недалеко от Сан-Антонио в американском штате Техас, была не единственной, в которой находилось взрывное устройство
Взрыв произошел на сортировочном конвейере на складе в городе Шерц, один сотрудник FedEx получил ранения, передает CNN.
"Был еще один пакет, в котором, как мы считаем, также было взрывное устройство", - сказал начальник полиции Сан-Антонио Билл Макманус.
По его словам, вторую посылку изъяли и направили на экспертизу.
Представитель FedEx подтвердил информацию о второй посылке-бомбе, добавив, что компания также передала полиции "данные человека, отправившего их".
С начала марта в столице Техаса городе Остине произошло четыре случая взрывов бомб в посылках. Жертвами взрывов стали двое людей.
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