В школе штата Мэриленд произошла стрельба
20 марта, 2018, 15:23
В высшей школе штата Мэриленд, на восточном побережье Соединенных Штатов, произошла стрельба
Об этом сообщает The Time.
Представитель шерифа города Грейт Миллз, штата Мэриленд, сообщил, что полиция получила сообщение о стрельбе в местной высшей школе.
На сайте школы появилось подтверждение инцидента и запись: "школу заблокировали, ситуация под контролем".
"Мы просим, чтобы вы не приближались к учреждению в это время. Студентов из высшей школы Грейт Милз перевезут в центр объединения, а родители или опекуны школьников должны обратиться в школу Леонардтауна”, - говорится на странице в Facebook.
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