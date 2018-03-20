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В школе штата Мэриленд произошла стрельба

В высшей школе штата Мэриленд, на восточном побережье Соединенных Штатов, произошла стрельба

Об этом сообщает The Time.

Представитель шерифа города Грейт Миллз, штата Мэриленд, сообщил, что полиция получила сообщение о стрельбе в местной высшей школе.

На сайте школы появилось подтверждение инцидента и запись: "школу заблокировали, ситуация под контролем".

"Мы просим, чтобы вы не приближались к учреждению в это время. Студентов из высшей школы Грейт Милз перевезут в центр объединения, а родители или опекуны школьников должны обратиться в школу Леонардтауна”, - говорится на странице в Facebook.

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