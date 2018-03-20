В России запретили полеты Ан-148 после катастрофы под Москвой

20 марта, 2018, 17:05

В России постановили прекратить эксплуатацию всех самолетов Ан-148 после авиакатастрофы в Раменском районе Подмосковья, в которой погиб 71 человек

Об этом сообщил руководитель "Ространснадзора" Виктор Басаргин, передает ВВС.

"Мы сделали предписание приостановить полеты Ан-148 во всех авиакомпаниях, в которых их эксплуатируют", - сказал Басаргин.

По словам чиновника, такое решение вынесли после внеплановой проверки авиакомпании "Саратовские авиалинии", которой принадлежал разбившийся самолет.

Ан-148 эксплуатирует еще одна коммерческая компания - АК "Ангара". Воздушные суда этого типа находятся также в распоряжении специального летного отряда "Россия", самолеты которого перевозят высокопоставленных российских чиновников, а также в МЧС и министерства обороны.

В "Росавиации" сообщили, что по результатам внеплановой проверки саратовской авиакомпании срок действия сертификата ограничили до 27 апреля.

"Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, эксплуатируемых авиакомпанией "Саратовские авиалинии". Такая рекомендация есть. После того как летные составы пройдут тестирование, пройдут соответствующую проверку, будем смотреть, как вести себя дальше", - уточнил Басаргин.

Самолет Ан-148 производят на двух предприятиях - в Киеве на заводе "Антонов" и в России на воронежском ВАСО. Из Украины в Россию поставляют только консольные части крыльев и части фюзеляжа.