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В офисе Холодницкого нашли "жучок", - СМИ

В рабочем кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратура Назара Холодницкого были обнаружены скрытые средства прослушивания

Об этом сообщает Insider со ссылкой на источники в САП.

В ведомстве добавили, что "прослушку" обнаружили в аквариуме, который стоит в кабинете Холодницкого.

"Средства прослушивания были обнаружены на внешней поверхности аквариума", - сказали в САП, добавив, что на данный момент еще не выяснили, кто именно установил прослушку.

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