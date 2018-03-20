В офисе Холодницкого нашли "жучок", - СМИ

20 марта, 2018, 17:56

В рабочем кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратура Назара Холодницкого были обнаружены скрытые средства прослушивания

Об этом сообщает Insider со ссылкой на источники в САП.

В ведомстве добавили, что "прослушку" обнаружили в аквариуме, который стоит в кабинете Холодницкого.

"Средства прослушивания были обнаружены на внешней поверхности аквариума", - сказали в САП, добавив, что на данный момент еще не выяснили, кто именно установил прослушку.