В Николаеве требуют отставки губернатора Савченко из-за самоубийства Волошина
20 марта, 2018, 14:40
Под стенами Николаевской облгосадминистрации около сотни человек требуют отставки главы ОГА Алексея Савченко
Об этом сообщает “Общественное”.
Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА, которые оказывали давление на него, требуя подписать незаконные документы, а именно акты выполненных работ по ремонту аэропорта.
"Сегодня мы собрались, чтобы обратиться к Президенту Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он отправил в отставку Алексея Савченко, главу Николаевской облгосадминистрации. Мы считаем, что этот человек не имеет права больше занимать эту должность”, - заявила активистка Евгения Матейчук, передает "НикВести".
- Напомним, 18 марта 2018 года в Николаеве в собственном доме из пистолета Макарова застрелился 29-летний бывший военный летчик и. о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин.
- 19 марта на сайте президента Украины появилась петиция за отставку главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.
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