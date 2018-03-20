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В Николаеве требуют отставки губернатора Савченко из-за самоубийства Волошина


фото: Громадське
Под стенами Николаевской облгосадминистрации около сотни человек требуют отставки главы ОГА Алексея Савченко

Об этом сообщает “Общественное”.

Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА, которые оказывали давление на него, требуя подписать незаконные документы, а именно акты выполненных работ по ремонту аэропорта.

"Сегодня мы собрались, чтобы обратиться к Президенту Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он отправил в отставку Алексея Савченко, главу Николаевской облгосадминистрации. Мы считаем, что этот человек не имеет права больше занимать эту должность”, - заявила активистка Евгения Матейчук, передает "НикВести".

  • Напомним, 18 марта 2018 года в Николаеве в собственном доме из пистолета Макарова застрелился 29-летний бывший военный летчик и. о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин.
  • 19 марта на сайте президента Украины появилась петиция за отставку главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.
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