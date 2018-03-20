В Киеве открыли “горячую линию”, где можно пожаловаться на нелегальных парковщиков

20 марта, 2018, 20:29

Водителям Киева предлагают пожаловаться на нелегальных парковщиков на горячую линию "Киевтранспарксервис"

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Водителей, с которых требуют наличные за парковку, призывают звонить на многоканальную "горячую линию" по телефону: 0-800-300-516.

"Борьба с нелегальными парковщиками продолжается. Городские власти прилагают максимум усилий, чтобы навести порядок с парковками в столице. Но пока граждане сами не перестанут давать мошенникам наличные, любые наши действия не будут иметь успеха. Поэтому прошу всех киевлян и гостей столицы оставлять обращения и замечания по деятельности нелегальных парковщиков на "горячую линию", - заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

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Информация по "горячей линии" будет попадать в службу безопасности КП "Киевтранспарксервис" и перенаправляться в правоохранительные органы.

Также Симонов обратил внимание на то, что в выходные парковки в столице бесплатные. В будни за парковку можно рассчитаться четырьмя способами: с помощью паркомата, СМС, мобильных приложений или парковочного талона. Каждый водитель может выбрать наиболее удобный для себя.