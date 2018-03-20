В Киеве могут ограничить въезд грузовиков из-за непогоды
20 марта, 2018, 20:52
В Киеве сегодня вечером могут ограничить въезд крупнотоннажного и большегрузного транспорта
Об этом сообщается на сайте КГГА.
"Такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с ухудшением погодных условий. Ограничение позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствования работе снегоуборочной техники", - говорится в сообщении.
КГГА просит киевлян не пользоваться личными автомобилями во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.
Столичная власть обращается к водителям с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы.
- Отметим, что 20 и 21 марта в Киеве ожидается снег, метель, на дорогах гололедица, ночью и утром порывы ветра 7-12 м/с.
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