В Кремле ответили, что думают об отказе Трампа поздравить Путина с переизбранием

20 марта, 2018, 12:12

В Москве прокомментировали тот факт, что президент США Дональд Трамп не поздравил президента России Владимира Путина с "победой" на президентских выборах

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает издание Reuters.

"Мы не считаем это недружественным актом. Как вы знаете, президент Путин открыт к нормализации отношений", - подчеркнул он.

Отметим, ранее представитель Белого дома Хоган Джидли заметил, что Трамп не поздравил Путина с переизбранием и не собирается этого делать. По его словам, результаты "выборов" Белый дом не удивили.

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