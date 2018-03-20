В Кремле ответили, что думают об отказе Трампа поздравить Путина с переизбранием
20 марта, 2018, 12:12
В Москве прокомментировали тот факт, что президент США Дональд Трамп не поздравил президента России Владимира Путина с "победой" на президентских выборах
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает издание Reuters.
"Мы не считаем это недружественным актом. Как вы знаете, президент Путин открыт к нормализации отношений", - подчеркнул он.
Отметим, ранее представитель Белого дома Хоган Джидли заметил, что Трамп не поздравил Путина с переизбранием и не собирается этого делать. По его словам, результаты "выборов" Белый дом не удивили.
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- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина.
- Наибольшие масштабы фальсификации зафиксировано в оккупированном Крыму и кадыровской Чечне, где Путин, по предварительным данным ЦИК, набирает 92% и 93% соответственно.
- В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней.
- Норвегия, Франция и еще три страны не признают результатов российских президентских выборов на территории аннексированного Крыма.
- Президент Петр Порошенко призвал усилить антироссийские санкции за незаконные выборы в Крыму.
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