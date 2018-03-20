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В Карпатах от сердечного приступа погиб турист из Ужгорода

В Карпатах в Ивано-Франковской области нашли тело погибшего 17 марта туриста

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

20 марта в 5:10 к проведению поисковых работ привлекались 13 спасателей и 3 единицы техники Ивано-Франковского, Верховинского и Косовского поисково-спасательных отделений. В 12:50 спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего туриста между Гропа и горой Выход.

Сейчас принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорелец Верховинского района. По предварительной информации, у погибшего - 34-летнего жителя Ужгорода - случился сердечный приступ, вследствие которого он умер.

Отметим, что группа из трех человек 17 марта осуществляла восхождение на гору Поп Иван со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудилась. 19 марта туристов начали искать спасатели.

19 марта работники Яворницкого поисково-спасательного отделения на полонине Гропа нашли одного из туристов, жителя города Ужгород. По словам туриста, их группа разделилась, и один из мужчин погиб, ориентировочно, между полониной Гропа и горой Выход. Третий турист, житель Тернополя самостоятельно поднялся в урочище Погорелец и остановился у местных жителей.

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