В Карпатах от сердечного приступа погиб турист из Ужгорода
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
20 марта в 5:10 к проведению поисковых работ привлекались 13 спасателей и 3 единицы техники Ивано-Франковского, Верховинского и Косовского поисково-спасательных отделений. В 12:50 спасатели из Ивано-Франковска нашли тело погибшего туриста между Гропа и горой Выход.
Сейчас принимаются меры по транспортировке тела к подножию горы Погорелец Верховинского района. По предварительной информации, у погибшего - 34-летнего жителя Ужгорода - случился сердечный приступ, вследствие которого он умер.
Отметим, что группа из трех человек 17 марта осуществляла восхождение на гору Поп Иван со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудилась. 19 марта туристов начали искать спасатели.
19 марта работники Яворницкого поисково-спасательного отделения на полонине Гропа нашли одного из туристов, жителя города Ужгород. По словам туриста, их группа разделилась, и один из мужчин погиб, ориентировочно, между полониной Гропа и горой Выход. Третий турист, житель Тернополя самостоятельно поднялся в урочище Погорелец и остановился у местных жителей.
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