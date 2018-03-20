В Канаде обеспокоены надежностью России как поставщика газа Европе

20 марта, 2018, 07:58

Канадское правительство имеет большие сомнения, что российский "Газпром" является надежным поставщиком газа для европейских стран

Об этом заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Адам Остен, сообщает издание The Globe and Mail.

Он отметил, что сейчас страна участвует в дискуссиях относительно "Северного потока-2" и потенциально возможных последствий для энергетической безопасности европейских партнеров, в том числе и Украины.

"Мы очень обеспокоены относительно надежности России как поставщика газа нашим европейским партнерам", - подчеркнул Остен.

Тем временем украинский посол в Канаде Андрей Шевченко призвал последнюю воспользоваться своим влиянием на "Большую семерку", чтобы оказывать давление на Германию и Францию, которые стремятся увеличить импорт российского газа и поддерживают проект.

"С точки зрения безопасности, я думаю, что очень понятно, что для России поставки газа являются оружием гибридной войны. И в этом смысле "Газпром" является инструментом Кремля", - подытожил Шевченко.

Накануне СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель ищет альтернативу поставкам газа из России и Норвегии, чтобы снизить зависимость от обеих стран.