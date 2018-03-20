В Канаде обеспокоены надежностью России как поставщика газа Европе
Об этом заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Адам Остен, сообщает издание The Globe and Mail.
Он отметил, что сейчас страна участвует в дискуссиях относительно "Северного потока-2" и потенциально возможных последствий для энергетической безопасности европейских партнеров, в том числе и Украины.
"Мы очень обеспокоены относительно надежности России как поставщика газа нашим европейским партнерам", - подчеркнул Остен.
Тем временем украинский посол в Канаде Андрей Шевченко призвал последнюю воспользоваться своим влиянием на "Большую семерку", чтобы оказывать давление на Германию и Францию, которые стремятся увеличить импорт российского газа и поддерживают проект.
"С точки зрения безопасности, я думаю, что очень понятно, что для России поставки газа являются оружием гибридной войны. И в этом смысле "Газпром" является инструментом Кремля", - подытожил Шевченко.
Накануне СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель ищет альтернативу поставкам газа из России и Норвегии, чтобы снизить зависимость от обеих стран.
- Напомним, ранее Германия разрешила строить российский "Северный поток-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
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