В Британии разбился военный самолет группы высшего пилотажа
Об этом сообщает ВВС.
Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что это самолет "Хок", который находится в ведомстве подразделения "Красные стрелы", и что на место происшествия отправлена неотложная помощь.
Пилотажная группа "Красные стрелы" является авиационной группой высшего пилотажа ВВС Британии. На базе британских ВВС на острове Англси проводятся обучение и подготовка пилотов и летных экипажей для проведения боевых операций над морем и горной местностью. В целом там работает около 1500 сотрудников, включая гражданских сотрудников и военнослужащих по контракту.
Пресс-секретарь Королевских военно-воздушных сил сообщил, что ведомству известно об инциденте.
"Мы проводим расследование, и какие-либо комментарии на этой стадии были бы неуместны", - добавил он.
По предварительным данным, самолет летел с острова Англси, где проводятся тренировочные полеты, на аэродром базирования в Скемптоне, графство Линкольншир.
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