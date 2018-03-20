В Британии разбился военный самолет группы высшего пилотажа

20 марта, 2018, 18:26

В Британии разбился военный самолет, инцидент произошел над базой ВВС на острове Англси

Об этом сообщает ВВС.

Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что это самолет "Хок", который находится в ведомстве подразделения "Красные стрелы", и что на место происшествия отправлена неотложная помощь.

Пилотажная группа "Красные стрелы" является авиационной группой высшего пилотажа ВВС Британии. На базе британских ВВС на острове Англси проводятся обучение и подготовка пилотов и летных экипажей для проведения боевых операций над морем и горной местностью. В целом там работает около 1500 сотрудников, включая гражданских сотрудников и военнослужащих по контракту.

Пресс-секретарь Королевских военно-воздушных сил сообщил, что ведомству известно об инциденте.

"Мы проводим расследование, и какие-либо комментарии на этой стадии были бы неуместны", - добавил он.

По предварительным данным, самолет летел с острова Англси, где проводятся тренировочные полеты, на аэродром базирования в Скемптоне, графство Линкольншир.