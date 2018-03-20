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Умер последний в мире северный белый носорог мужского пола

В заповеднике африканской Кении умер последний в мире представитель северных белых носорогов мужского пола

Об этом говорится в официальном заявлении заповедника Ol Pejeta, представители которого заботились о животном, передает издание Reuters.

В ведомстве отметили, что приняли решение об эвтаназии 45-летнего носорога по имени Судан, что было обусловлено быстрым ухудшением его состояния.

Судана лечили от возрастных осложнений, которые влияли на его мышцы и кости, а также наносили ему большие кожные раны.

Носорог провел две недели в конце февраля и в начале марта, лежа в своем загоне из-за дискомфорта от глубокой раны на его правой задней конечности.

"За последние 24 часа его состояние значительно ухудшилось, он не мог встать и много страдал. Ветеринарная команда из зоопарка Dver Kralove, заповедник Ol Pejeta и Служба охраны дикой природы Кении приняла решение усыпить его", - говорится в заявлении ведомства.

Таким образом в настоящее время в мире осталось только две самки северных белых носорогов: 27-летняя Наджин и 17-летняя Фату, которые жили вместе с Суданом.

Судан раньше жил в чешском зоопарке Dver Kralove, прежде чем его перевезли в заповедник Ol Pejeta. Там его пытались заставить совокупиться с указанными носорогами-самками, однако ничего не удалось.

После этой неудачи защитники дикой природы в прошлом году зарегистрировали профиль Судана в приложении сайта знакомств Tinder. В такой способ неравнодушные хотели собрать достаточно денег, чтобы заплатить за лечение бесплодия носорога $9 миллионов.

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