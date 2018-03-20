Уменьшение выбросов парниковых газов не остановит таяние ледников, - ученые

20 марта, 2018, 21:50

Искусственные меры, направленные на сокращение выбросов парниковых газов, не остановят таяние ледников при текущем уровне среднегодовой температуры атмосферы Земли, а смогут лишь немного замедлить его

К такому выводу пришли климатологи из Бременского университета, передает N+1.

Климатологи из Германии и Австрии под руководством Бена Марцейона провели компьютерное моделирование процессов таяния Антарктического и Гренландского ледяных щитов при различных температурах атмосферы Земли. Ученые отмечают, что динамика таяния ледяных щитов имеет два характерных временных масштаба.

На временных интервалах в несколько тысячелетий скорость таяния льда определяется в первую очередь взаимодействием ледника с тем участком суши, на которой он расположен. На более коротких отрезках времени - несколько сотен лет - динамика уменьшения объема ледника больше зависит от взаимодействия с атмосферой, окружающей ледник.

Через систему с обратной связью, которая при этом возникает, между объемом ледника и температурой воздуха для каждого состояния атмосферы существует свой соответствующий ему стойкий объем ледяного щита. От того, насколько далеко от состояния равновесия находится ледник в данный момент времени, зависит и скорость таяния.

Ученые выяснили, что при нынешней температуре современная масса ледяных щитов очень далека от устойчивого уровня. Отклонения от равновесной массы ледника сейчас составляет около 36 процентов. Таким образом, даже если температура атмосферы будет поддерживаться на современном уровне, то при достижении устойчивого объема ледника, уровень мирового океана поднимется на 10 сантиметров.

При этом чтобы сделать устойчивым ледник с текущей массой, нужна температура и концентрация углекислого газа в районе предпромышленного уровня (примерно середины XIX века). Тем не менее, по словам ученых, в течение XXI века устойчивого уровня массы ледников достигнуто не будет. Поэтому, чтобы оценить возможное изменение объема льда в течение нескольких следующих десятилетий в зависимости от динамики температуры атмосферы, ученые провели динамическое моделирование ледников с учетом нескольких сценариев выбросов парниковых газов.

Оказалось, что разница в повышении уровня моря между различными сценариями выбросов незначительна и будет составлять около 10 сантиметров к концу XXI века. При этом хоть какая-то статистически достоверная разница при реализации различных сценариев появится только после 2080 года. Климатологи отмечают, что результаты проведенного моделирования показывают, что искусственное сокращение выбросов в любом случае не остановит таяние ледника, а может лишь немного изменить его скорость.