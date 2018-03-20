Украинским нардепам и чиновникам запретили приходить на работу с оружием

20 марта, 2018, 17:28

Во вторник, 20 марта, Верховная Рада приняла законопроект №8155 об изменениях к закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц"

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Согласно изменениям, в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров и другие органы государственной власти Украины, в отношении которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лиц с холодным или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися веществами, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами.

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Находиться в зданиях органов государственной власти с оружием должны только люди, которые, согласно закону, осуществляют государственную охрану.