Украинским нардепам и чиновникам запретили приходить на работу с оружием
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Согласно изменениям, в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабинет министров и другие органы государственной власти Украины, в отношении которых осуществляется государственная охрана, не допускаются лиц с холодным или огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, учебными или имитационными боеприпасами, легковоспламеняющимися веществами, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами.
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Находиться в зданиях органов государственной власти с оружием должны только люди, которые, согласно закону, осуществляют государственную охрану.
- Напомним, ранее народный депутат Надежда Савченко приехала в Верховную Раду, где у нее обнаружили оружие и гранаты и вывели из сессионного зала.
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