Украинская авиакомпания будет летать из Харькова и Львова в Батуми

20 марта, 2018, 00:13

Украинская авиакомпания Yanair с 4 июня начнет выполнять полеты между Харьковом и Батуми, а с 8 июня - между Львовом и Батуми

Об этом сообщил директор перевозчика Тарас Стригуненко, передает "Центр транспортных стратегий".

Уже открыта продажа билетов на рейс Одесса-Краков (с 22 мая), также у компании есть интерес к открытию сообщения с этим польским городом из Киева.

"Мы рассматриваем еще несколько вариантов. Это Гданьск и Вроцлав. Наиболее перспективным мы считаем Гданьск. Конкретные сроки я пока не могу озвучить", — сказал Стригуненко.

YanAir базируется в аэропорту "Житомир" и выполняет полеты шестью самолетами. Была основана в 2012 году и сначала летала по маршруту Киев — Черновцы.

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