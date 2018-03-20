Украинская авиакомпания будет летать из Харькова и Львова в Батуми
20 марта, 2018, 00:13
Украинская авиакомпания Yanair с 4 июня начнет выполнять полеты между Харьковом и Батуми, а с 8 июня - между Львовом и Батуми
Об этом сообщил директор перевозчика Тарас Стригуненко, передает "Центр транспортных стратегий".
Уже открыта продажа билетов на рейс Одесса-Краков (с 22 мая), также у компании есть интерес к открытию сообщения с этим польским городом из Киева.
"Мы рассматриваем еще несколько вариантов. Это Гданьск и Вроцлав. Наиболее перспективным мы считаем Гданьск. Конкретные сроки я пока не могу озвучить", — сказал Стригуненко.
YanAir базируется в аэропорту "Житомир" и выполняет полеты шестью самолетами. Была основана в 2012 году и сначала летала по маршруту Киев — Черновцы.
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- Напомним, ранее сообщалось, что из Харькова запустят 9 международных авиарейсов.
- Лоукост Wizz Air будет летать из Харькова в польский город Катовице и немецкий Дортмунд.
- Wizz Air возобновляет рейсы из Львова в Лондон, а также в Дортмунд, Катовице и Гданьск. При этом перевозчик запустит рейс Львов-Лондон раньше запланированного, но задержит запуск полетов из Киева в Лиссабон и Таллинна.
- Эстонская авиакомпания Nordica планирует летать из Таллинна в Ивано-Франковск.
- До канадского Торонто запустят прямой рейс из "Борисполя".
- Болгарская авиакомпания открывает рейсы из Софии в Одессу.
- Из Украины будет летать еще один лоукост - до чешского Брно.
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