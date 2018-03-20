Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Катаром
20 марта, 2018, 13:14
Украина заключила соглашение о введении безвизового режима с Катаром
Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Привет из Катара :) подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе и не только продолжается :)", - написал Климкин.
Привет из Катара :) подписал несколько соглашений, среди них - #безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе и не только продолжается :)— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 20 марта 2018 г.
Читайте также. Все, что вы хотели знать о "Зеленой карте"
- Напомним, 31 декабря 2017 года вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-