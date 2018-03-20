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Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Катаром

Украина заключила соглашение о введении безвизового режима с Катаром

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Привет из Катара :) подписал несколько соглашений, среди них - безвиз с Катаром. Безвизовый прорыв в Заливе и не только продолжается :)", - написал Климкин.

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