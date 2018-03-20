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Трамп не поздравил Путина с переизбранием. Результаты выборов не удивили, - Белый дом

Белый дом воздержался от поздравлений Владимира Путина с "победой" на российских президентских выборах

Об этом заявил спикер Белого дома Хоган Джидли, сообщает издание Reuters.

Он отметил, что "победа" Путина на выборах не стала неожиданностью для американской власти, поэтому никаких звонков с поздравлениями со стороны президента США Дональда Трампа не было запланировано.

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"Мы не удивлены результатом. Мы будем работать над развитием отношений с Россией, и мы будем "выставлять счет", когда Россия будет угрожать нашим интересам, но мы также будем искать места для сотрудничества, когда это будет служить нашим интересам", - подчеркнул Джидли.

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