Трамп не поздравил Путина с переизбранием. Результаты выборов не удивили, - Белый дом
Об этом заявил спикер Белого дома Хоган Джидли, сообщает издание Reuters.
Он отметил, что "победа" Путина на выборах не стала неожиданностью для американской власти, поэтому никаких звонков с поздравлениями со стороны президента США Дональда Трампа не было запланировано.
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"Мы не удивлены результатом. Мы будем работать над развитием отношений с Россией, и мы будем "выставлять счет", когда Россия будет угрожать нашим интересам, но мы также будем искать места для сотрудничества, когда это будет служить нашим интересам", - подчеркнул Джидли.
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- Напомним, 18 марта в России, и в т.ч. на временно захваченных украинских территориях, прошли очередные перевыборы Владимира Путина.
- Наибольшие масштабы фальсификации зафиксировано в оккупированном Крыму и кадыровской Чечне, где Путин, по предварительным данным ЦИК, набирает 92% и 93% соответственно.
- В Центральной избирательной комиссии заявляют, что Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99,5% бюллетеней.
- Норвегия, Франция и еще три страны не признают результатов российских президентских выборов на территории аннексированного Крыма.
- Президент Петр Порошенко призвал усилить антироссийские санкции за незаконные выборы в Крыму.
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