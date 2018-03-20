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Трамп хочет в ближайшее время встретиться с Путиным, чтобы обсудить Украину и Сирию

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время

Об этом Трамп заявил после телефонного разговора с лидером Кремля, передает Bloomberg.

"У нас была очень хорошая беседа", - сказал Трамп.

По его словам, он хочет встретиться с Путиным "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.

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