Трамп хочет в ближайшее время встретиться с Путиным, чтобы обсудить Украину и Сирию
20 марта, 2018, 19:25
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время
Об этом Трамп заявил после телефонного разговора с лидером Кремля, передает Bloomberg.
"У нас была очень хорошая беседа", - сказал Трамп.
По его словам, он хочет встретиться с Путиным "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.
- Напомним, что Белый дом воздержался от поздравлений Владимира Путина с "победой" на президентских выборах.
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