Трамп хочет в ближайшее время встретиться с Путиным, чтобы обсудить Украину и Сирию

20 марта, 2018, 19:25

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает встречи с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время

Об этом Трамп заявил после телефонного разговора с лидером Кремля, передает Bloomberg.

"У нас была очень хорошая беседа", - сказал Трамп.

По его словам, он хочет встретиться с Путиным "в недалеком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля", а также Украину, Сирию и КНДР.