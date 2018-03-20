Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

20 марта, 2018, 12:59

На этой неделе в большинстве областей Украины ожидается прохладная погода

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что завтра циклон постепенно будет отходить на северо-восток, однако снег еще будет идти, хотя днем в южных регионах ожидается прояснение. Небольшой снег местами пройдет и в западных областях.

По ее словам, через центр Европы в Украину придет мощный антициклон, который и позволит теплу постепенно вернуться в страну.

"Уже с 26-го марта выйдет на нормальную дорогу. То есть, с ближайшего понедельника везде начнется потепление", - отметила Диденко.

Тем временем 21 марта ночью ожидается -3 -10 градусов, а в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях до 7-12 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 0 -5 градусов мороза, на юге от 2 мороза до 4 тепла.

"В Киеве в среду еще ожидается снег: ночью умеренный, днем небольшой. Ночью до -5-7 градусов, днем -1-3 градуса. Следовательно, холодными тропами еще ходим, но навигатор четко указывает на теплую дорогу", - подытожила Диденко.