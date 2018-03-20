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Спасатели предупреждают: некоторые области еще 2 дня будет заметать снегом

В некоторых областях Украины 20 и 21 марта ожидается осложнение погодных условий, в частности сильный снег и гололед

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что сейчас снег наблюдается в Николаевской области, а Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Львовскую, Тернопольскую и Черновицкую области накрывает небольшой снег.

"Движение транспорта на автомобильных дорогах обеспечено. Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Укравтодора привлечено 1 тыс. 846 человек. и 1 тыс. 449 ед. техники. Аэропорты и морские торговые порты работают в штатном режиме", - подчеркнули в ГСЧС.

Тем временем два населенных пункта Донечинни до сих пор остаются без света. Такая же ситуация и с двумя населенными пунктами Луганской области.

Сегодня днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидаются сильные снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед. Прирост снежного покрова составит 10-15 см.

21 марта ночью и утром в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях будет сильный снег, прирост снега ориентировочно 10-12 см.

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