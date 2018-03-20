Следователи рассматривают пять версий самоубийства и.о. директора николаевского аэропорта

20 марта, 2018, 18:02

Следователи рассматривают пять версий по делу о совершении самоубийства исполняющим обязанности руководителя Николаевского аэропорта, участником АТО Владиславом Волошиным

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

"Рассматриваются пять версий совершения преступления – самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на посту и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас уже установлен круг лиц, которые допрашиваются или будут допрошены в ближайшее время. Также сообщается, что в ходе расследования дела назначены и проводятся судебно-медицинская, судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая-взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая и комплексная судебная экспертизы (дактилоскопическая, баллистическая, химическая).

Напомним, 18 марта 2018 года в Николаеве в собственном доме из пистолета Макарова застрелился 29-летний бывший военный летчик, и.о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин.

19 марта на сайте президента Украины появилась петиция за отставку главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко.

20 марта под стенами Николаевской облгосадминистрации около сотни человек требовали отставки главы ОГА Алексея Савченко. Участники акции заявили, что в гибели военного летчика Владислава Волошина виноваты чиновники ОГА, которые оказывали давление на него.